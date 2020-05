Diabla Romero: la aficionada de Chivas más famosa de internet que anhela a Chuky Lozano y defiende a Chicharito

A inicios de abril la usuaria "ShingekiNoNinja" comenzó a acosar de manera incesante a Karla Romero, destacada periodista mexicana más conocida como "La Diabla". Los ataques de la persona oculta tras la foto de una caricatura apuntaban al físico de la comunicadora, con imágenes manipuladas maliciosamente con photoshop. No pasaron ni dos minutos y el ejército de seguidores de Romero salieron en su defensa, y es que pese a que Karla no es ninguna princesa en apuros, sus leales seguidores la respaldan contra viento y marea.

"Tengo gente que me sigue de años. Grandes seguidores que quiero muchísimo. También hay gente que llega por el hate (odio). Así como hay gente que te sigue por tu trabajo también hay haters que se alimentan de la envidia. Pero asi como tienes seguidores tienes gente en contra. Es parte de", contó La Diabla a Bolavip, y agregó: "Hay seguidores bien leales que se han vuelto amigos reales. A veces se agarran a golpes virtuales con los haters. Mucho de mi trabajo lo hago por ellos; los reales".

Y es que Karla sabe que sus más de 35,000 seguidores están ahí no sólo por su obvia y despampanante belleza, sino también por su destacada labor como directora de prensa de la F4 Nacam, editora de la revista digital Motor x México y su indiscutible y ferviente amor por las Chivas de Guadalajara, equipo que ama y apoya desde la cuna.

"(Chivas) Es el equipo más popular del país, el más querido con más de 40 millones de seguidores en México y en el continente americano ¡y hasta Asia! Han llegado a haber casos de gente en China que le va a Chivas. Chivas es un fenómeno social y además un símbolo de identidad mexicana, por eso es el mejor equipo de México, es el equipo del pueblo y para el pueblo", nos comentó la periodista, que además ahondó en el trabajo de identidad que realiza el club:

GANARON MIS CHIVAS EN LA #eLigaMX

��������



QUÉ ORGULLO SER DEL #BELTRANISMO ������������������������ pic.twitter.com/8N076EoO9u — D I A B L A (@ladiablarom) May 3, 2020

"Ahora lo que están implementando de enseñar la historia de Chivas, o sea los jugadores aprenden la historia de Chivas como si fuera una materia de la escuela… como si fuera la historia de México. Eso les da identidad desde que comienzan a jugar y a portar los colores de Chivas. He sido testigo de chicos q vienen de la sub 20 y tienen los colores arraigados pero tal vez no se les da la oportunidad y tienen q emigrar a otro equipo, pero los colores siempre los van a traer bien bien arraigados", comentó.

"También está el caso de jugadores que vienen de equipos rivales y saben lo que es estar en Chivas, no tanto porque quieran los colores, sino porque saben el fenómeno social que es chivas y todo lo que gira en torno a chivas, entonces puede ser un trampolín para la carrera de muchos jugadores; lo ha sido y lo seguirá siendo. A los jugadores sí les conviene saber qué es y qué significa chivas", aseguró La Diabla.

Era bien sabido que hasta en el FIFA le ganaríamos a Tigres... ����‍♀️������#eLigaMX pic.twitter.com/U0HQseeHIb — D I A B L A (@ladiablarom) April 25, 2020

Pero Romero no sólo habla del elenco de Guadalajara, sino que también tiene una opinión firmemente formada respecto del fútbol mexicano en general, por lo que sin problemas se refirió a la bullada situación de Cruz Azul, que según los rumores podría ser coronado "campeón de escritorio" debido al parón de la Liga MX por la pandemia:

"No habría que apresurarnos, pero yo no creo que se siga con el clausura 2020. Habría que encontrar la forma de jugar una "final simbólica" entre el primero y el segundo. Se entendería que es por una situación de emergencia. A todos nos tomo por sorpresa la situación cuarentena", comentó la profesional, que además habló del nivel actual de la Liga MX:

"Es muy precipitado decir que estamos al nivel de, por ejemplo, una Champions o Liga de España... o la Serie A de itlaia. Sería muy precipitado, pero vamos en camino. Se vislumbra bueno el panorama, ojalá puedan en un futuro lograr ser referente dentro de las ligas mundiales", reveló la periodista aficionada de Michael Jackson y Freddie Mercury.

Como mexicana de tomo y lomo, La Diabla siente orgullo por los compatriotas que triunfan en el extranjero, como Carlos Vela en la MLS o Checo Pérez en la Fórmula 1, pero también se dio el tiempo de respaldar a Javier Hernández, quien ha sido duramente criticado tras su arribo a Los Angeles Galaxy, donde registró un empate y una derrota previo a la pausa por el coronavirus.

"Chicharito, aunque digan que no, sigue siendo un ejemplo a seguir y una estrella que ha militado en equipos muy conocidos en el mundo entero. Mis respetos para Javier hernández", dijo la locutora azteca cuyo diabólico sobrenombre nació luego que una amiga le señalara las similitudes con el el personaje Jéssica Beltrán de la serie colombiana "Sin Senos No Hay Paraíso", que tiene la misma actitud de Romero frente a la vida.

"Yo voy en la mía si mirar a nadie. Luchando y generando. La vida es una ruleta rusa pero actuando siempre con agallas de valentía", reveló Karla, quien debido a su prestigio y popularidad debe soportar a diario los embates de las personas que sienten celos de su condición:

"La envidia es la demostración de inferioridad de muchas personas. Me dan lastima que haya gente que tiene envidia. Es mejor que hablen. Están al pendiente de todo y eso me encanta, porque eso me genera interracion en redes y es ahí donde me dedico. La envidia es generada por el éxito".

Karla Romero es una profesional como pocos, pero también una ferviente aficionada, por lo que en confianza nos reveló que Hirving Lozano es el refuerzo que sueña con ver defendiendo la casaquilla del Rebaño: "Siento que es veloz, disciplinado y tiene un gran estilo de juego. Muy fresco, va con Chivas", reveló Romero.

Al cierre de esta entrevista La Diabla está con el corazón contento, y es que las Chivas le arrancaron un empate al León, líder de la eLiga MX, en la fecha 8 del torneo virtual. La Diabla está contenta, la Diabla está feliz, y es que no hay hombre en la tierra que pueda equiparar el amor que siente por el Rebaño.

