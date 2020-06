Diego Lainez, exjugador de América, disparó contra la Liga MX, asegurando que no se les da oportunidades a los canteranos

Diego Lainez, ex-América, platicó con Telemundo Deportes y disparó contra los entrenadores y directivos de los equipos de la Liga MX, asegurando que les otorgan muy pocas posibilidades de debutar a los jóvenes canteranos. Además, confesó que él tuvo suerte, pero hay muchos jugadores talentosos.

"En la liga mexicana, las posibilidades de debutar para los futbolistas de las fuerzas básicas son prácticamente nulas", señaló Diego.

Diego Lainez en pleno juego (Getty Images)

Y agregó: "Yo igual debuté de chico, igual me toce eso, y siempre que me han dado minutos lo hago de la mejor manera, en México hay mucho talento, tuve suerte, y pueden salir muchos más jugadores".

El canterano surgido de las fuerzas básicas del Club América, es uno de los pocos casos de futbolistas que han debutado a los 17 años en el futbol mexicano. Debido a su gran rendimiento, fue comprado por el Real Betis

El extremo se desprendió del cuadro azulcrema en el año 2019 y se convirtió en nuevo refuerzo del equipo español. Actualmente, Diego no ha podido adaptarse del todo en el sistema de juego de La Liga, es por esto que aún no ha logrado ganarse un lugar en el once titular de Rubí.

