Homenaje al 10: habrá un minuto de silencio en los partidos de Liguilla en memoria de Diego Armando Maradona

La noticia ha paralizado al mundo entero. Hace unas horas, se reportó el fallecimiento de Diego Armando Maradona en su domicilio de Buenos Aires, Argentina. El 10 sufrió un paro cardiorespiratorio y no lo aguantó. Los médicos no pudieron hacer nada para sostenerlo con vida y les tocó comunicarnos lo peor.

Además de dejar en shock a toda Argentina, la partida de Pelusa dejó anonadados a todos los futboleros mexicanos. Fue en tierras aztecas donde el exjugador se convirtió en leyenda al levantar la Copa del Mundo de 1986, por lo que muchas personalidades de nuestro país despidieron con mucho dolor a Diego.

Diego Armando Maradona en su etapa como DT de Dorados (Getty Images)

Lamentablemente el show debe continuar y la actividad en México no parará. Hoy y mañana tendremos los juegos de Ida de los Cuartos de Final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX; además de partidos de reclasificación de la Liga de Expansión MX. En todos ellos se recordará la imagen de Maradona, tal como informó la Liga MX en sus redes sociales.

¡HASTA SIEMPRE, DIEGO! ����



"Informamos que en memoria y como muestra de respeto a Diego Armando Maradona, leyenda del futbol mundial, previo a los partidos de miércoles y jueves de la Liga MX y la Liga de Expansion se guardará un minuto de silencio", apuntó la cuenta oficial de la organización.

Informamos que en memoria y como muestra de respeto a Diego Armando Maradona, leyenda del futbol mundial, previo a los partidos de miércoles y jueves de la #LigaBBVAMX y @LigaMXExpansion se guardará un minuto de silencio.



Por lo tanto, los partidos en los que se homenajeará a Pelusa serán: Puebla vs. León, Chivas vs. América, Tigres UANL vs. Cruz Azul, Pachuca vs Pumas UNAM, Atlético Morelia vs. Venados FC y Cancun FC vs. Tlaxcala FC.

