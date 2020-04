Diego Reyes no dudó y posicionó al Clásico Regiomontano como el más intenso de la Liga MX

Hace ya varios años que el Clásico Regiomontano tomó una dimensión enorme en México y en todo el continente y, por supuesto, los números hablan por sí solos.

Es uno de los derbys que más afición involucra. Tanto la de Tigres UANL como la de Rayados se transformaron en las dos más fieles de la Liga MX y sus estadios rebalsan de gente en cada partido que disputan de local.

Diego Reyes charló con Fox Sports, tocó este tema y dejó en claro que el duelo entre los Felinos y la Pandilla es más que especial.

El defensor declaró: "Es sorprendente la intensidad, a veces locura, con la que viven el futbol acá en Monterrey. Es impresionante porque creo que en ninguna ciudad de México había vivido una intensidad de esta forma y más cuando hay un Clásico".

"Casi que se paraliza la ciudad, la gente sale a comprar carne asada siempre. Me sorprende mucho nuestra afición que cada 15 días tiene completamente lleno el estadio, con el mismo ambiente y me gusta mucho. Es un equipo en el cual me sorprendió en ese aspecto: la afición", sentenció el ex América.

