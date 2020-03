Doble respuesta: Javier Correa e Ignacio Jeraldino ignoraron a Alexis Vega por sus dichos previo a Atlas vs. Chivas

Después de tanta previa, el próximo sábado se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío. Atlas recibirá a Chivas a partir de las 21.05, hora del centro del país, en el Estadio Jalisco por la jornada 9 del Clausura 2020 de la Liga MX.

Pero claro, luego de los dichos de Alexis Vega, la semana no podía terminar en paz. ¿O sí? Y es que este jueves, el plantel de los Zorros brindó una conferencia de prensa y fueron consultados por dicha situación.

�� Alexis Vega dijo que Atlas salva el torneo ganando el Clásico. Javier Correa le resta importancia. “No escuché, no lo vi... pasa y pasa, qué le vas hacer, cada uno se maneja como quiere”. @US_diarioas @ASMexico pic.twitter.com/z0K6MdC31o — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 5, 2020

"No escuché, no lo ví. No veo ni escucho tele. Pasa y pasa, ¿qué le va a hacer? Cada uno se maneja como quiere", comentó Javier Correa, ignorando por completo lo esbozado por el atacante del Guadalajara sobre la situación del elenco conducido por Rafael Puente del Río.

¡Pero no fue el único! A su compañero de ataque, Ignacio Jeraldino, los medios de comunicación le hicieron la misma pregunta y no dudó al respecto, sumándose a la misma línea.

�� Ignacio Jeraldino responde a Alexis Vega. “Cada quien acá puede decir lo que quiere, es dueño de las palabras que dijo. Ni siquiera nos fijamos en lo que había hablado”. @US_diarioas @ASMexico pic.twitter.com/wN05s6vV5n — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 5, 2020

"Cada quien acá puede decir lo que quiere. No nos fijamos lo que habló. Hay que jugar con la vida y dejar los tres puntos en casa", aseguró el chileno, remarcando que el encuentro se ganará dentro del campo.

Lee También