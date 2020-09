Dolor en el pecho y complicaciones al respirar: el susto que se llevó el Tuca Ferretti

La pandemia del coronavirus ha generado y genera muchísimas complicaciones al mundo del deporte. En la Liga MX han habido bastantes casos positivos de Covid-19 a pesar de todas las medidas protocolares que se toman y, sin dudas, uno de los equipos más golpeados por este tema ha sido Tigres UANL.

Los Universitarios han sufrido y lo siguen haciendo. La baja de Nahuel Guzmán ha golpeado al equipo de manera innegable y, tal como se pudo conocer en las últimas horas, Ricardo Ferretti también sudó por este tema. El DT de 66 años, siendo una persona de riesgo, encendió las alarmas en el mundo Felino.

El Tuca asustó a todo el mundo Tigre (Getty Images)

Según informó el Francotirador de Récord, el entrenador de los Regiomontanos asustó a todos días atrás. Acusó molestias en su pecho y problemas para respirar, por lo que se le realizaron pruebas de Covid-19 y exámenes complementarios para descartar todo tipo de dudas.

"Lo que te vengo a contar es que Ferretti sintió pasos la semana pasada, pero en un tema de salud. Resulta que el entrenador de 66 años comenzó a sentir algo raro en el pecho hace unos días, de inmediato se pensó en síntomas de Covid-19, por aquello de complicaciones al respirar, así que se realizó la prueba y, por fortuna, los resultados regresaron ya negativos", apuntó el columnista.

Columna sobre Ricardo Ferretti (Francotirador de Récord)

Más adelante detalló: "Incluso, me dicen que se hizo un segundo examen por aquello de los ‘falsos negativos’, y de nuevo salió limpio. Sin embargo, me cuenta gente muy cercana al Tuca que no dejaron ahí el tema, pues quieren saber qué es lo que tiene y siguen descartando que sea algo grave".

