Dorlan Pabón: "Monterrey es candidato a ser campeón"

Luego de un semestre muy complicado a comienzo de año, Rayados renovó energías en el parate por el coronavirus y puso la mente en el objetivo que tanto los caracterizó el año pasado: ser campeón. Monterrey fue la gran sorpresa en el Apertura 2019 y también la decepción del Clausura 2020. Ahora, quieren más.

Dorlan Pabón dialogó con Fox Sports y planteó cómo están actualmente y cómo vivieron estos meses vertiginosos entre la algarabía por el campeonato y la incertidumbre por lo que vendrá. Como si aquello ya es una presión, Antonio Mohamed no podrá contar más con jugadores que supieron ser clave: José María Basanta y Marcelo Barovero.

El futbolista colombiano atribuye lo sucedido en el último tiempo al campeonato obtenido en diciembre: "Nosotros cerramos muy bien el 2019. No iba a ser fácil cerrarlo así, porque todos nos daban por muertos. Sacamos jerarquía y se remontó bien. Ya empezando el 2020, no era el Monterrey que se esperaba ver. Esa presión que teníamos de ganar cosas, lo quemamos en el 2019. En el 2020 no fue lo mismo porque la energía la quemamos”.

“Tuvimos un semestre de desastre. En este semestre tenemos que mostrarle a la gente que Monterrey debe estar en los primeros lugares, tiene que tener la presión de estar ganando y estar por encima de todos. Tenemos todo para demostrar que es un equipo grande”, enalteció Pabón.

Al ser consultado sobre si el equipo, está preparado para volver a ser campeón, el todavía vigente campeón dio una respuesta monosílaba, como esperaba la pregunta: “Sí”. Rayados va por todo en el Guard1anes 2020.

