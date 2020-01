Dos mexicanos entre los 10 equipos con más asistencia de público en América

Top 10 average attendances in the Americans in 2019:



����Flamengo- 59.2k

����Atlanta United- 52.5k

����River Plate- 48k

����Boca Juniors- 43.1k

����Tigres- 40.7k

����Sounders- 40.2k

����Rayados- 37.2k

����Talleres 35.1k

����Fortaleza- 33.8k

����Corinthians- 32.8 pic.twitter.com/XLw6xkQ864