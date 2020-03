Dueño del Inter Miami aseguró que la NBA influyó en la suspensión de la MLS

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami comentó hoy que la decisión de suspender la MLS debido a la pandemia por COVID-19 fue la correcta, e incluso reveló que la Liga de Baloncesto les empujó a tomar la drástica decisión.

"Hubo muchas conversaciones durante la última semana sobre la diferencia entre estadios con o sin público, y hay una diferencia, pero... una vez que la NBA se suspendió anoche, tuvo un efecto desencadenante ”, sentenció Mas.

Pese a que el copropietario del elenco donde milita Rodolfo Pizarro fue enfático en reconocer que los jugadores estaban ofuscados, se mantuvo positivo y aseguró que la fiesta del futbol no se acabó, sino sólo se restrasó.

"Los jugadores estaban decepcionados al igual que yo", dijo el timonel, y agregó: "Me hubiera encantado jugar el sábado, considerando todo para lo que nos hemos preparado. Hemos tenido ocho meses de días de trabajo de 16-18 horas, etc., pero solo tenemos que posponer la fiesta. No es una cancelación", finalizó.

