Dura acusación: La Volpe cuenta por qué no dirigiría más en la Liga MX

Ricardo La Volpe tuvo una larga trayectoria como entrenador. Ha dirigido a catorce clubes diferentes (once de ellos de la Liga MX) y a dos seleccionados (México y Costa Rica). ¿Sus títulos? Consiguió una Copa de Oro con la Selección Mexicana y una Liga MX con Monterrey. Comenzó en 1983, pero hace unas semanas tomó la decisión de dejar la actividad tras 37 años de experiencia.

Si bien es de público conocimiento que el hombre de 68 años se cansó del ambiente, y que resaltó que "la edad pesa", hace unas horas dio más detalles sobre el su retiro y también lanzó una dura acusación.

En una entrevista con Fox Sports Argentina, el Bigotón comentó puntualmente por qué nunca más dirigiría en la Liga MX y le lanzó un dardo a la directiva de Las Águilas: "En América, cuando le pedí al gerente deportivo (Ricardo Peláez) que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie”.

Incluso, La Volpe comentó que cuando Miguel Herrera arribó al América, la situación fue diferente y le cumplieron con los pedidos que hizo como DT: "Eso sí, cuando me fui, al que llegó (Herrera) le trajeron a nueve jugadores. Y claro, me di cuenta que eso lo manejan los representantes”.

Por otra parte, el ahora ex entrenador también disparó contra la directiva de Toluca: "Fui a Toluca y ahí me pasó lo mismo. Cuando solicitaba a un jugador de ciertas características traían a otro. Cuando tienes un apellido, como en mi caso, se dice que La Volpe ya no juega como antes, lo primero que tienen que entender es que la materia prima son los jugadores".

