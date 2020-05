Dura confesión de Fidel Martínez: "Lloré tras perder la final con Tigres"

No es sencillo disputar una final. Ni siquiera para aquellos futbolistas que son figuras de sus equipos. Tal es el caso de Fidel Martínez, que tuvo que jugar dos partidos decisivos ante Tigres, en el Torneo Apertura 2015 de la Liga MX. Al ecuatoriano le tocó perder por penales y, justamente, el tiro que le tocó ejecutar lo terminó fallando, por lo que luego los Felinos se consagraron campeones.

En una entrevista que le concedió al diario ecuatoriano Extra, el delantero recordó aquel cruce e hizo una dura confesión: "He llorado cuando perdí la única Final que perdido en mi carrera, que fue contra Tigres y que fue muy difícil. Llegamos hasta el último, la peleamos y me tocó no meter el penal: Lo erré en una Final muy difícil".

"Obviamente me afectó mucho, pero de eso aprendí mucho, a seguir adelante porque después había que seguir pateando penales por que esto es así, y desde ese momento aprendí a pegarle mejor a los balones porque a veces toca pedirla y patear; los mejores han fallado pero el futbol es así", agregó el hombre de Barcelona de Guayaquil.

