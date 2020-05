Edson Álvarez se rindió a los pies de Rafa Márquez: "Me gustaría algún día ser como él"

Edson Álvarez es, sin dudas, uno de los proyectos futbolíticos más grandes que tiene México. Con tan sólo 22 años el defensor central continúa adaptándose al futbol europeo en el Ajax, cuna de cracks. Además, ya es un elemento asegurado en cada citación de Gerardo Martino para la Selección Nacional.

El ex-América brindó una entrevista a través de un directo de Instagram y dejó varios títulos interesantes. Por un lado, habló de su fanatismo por Rafa Márquez, sus objetivos en el Tri, halagó el trabajo de Ricardo La Volpe y hasta confesó que le gustaría jugar en la Superliga Argentina.

Edson utiliza la dorsal 4, al igual que el ex-Barcelona, y tiene un estilo de juego bastante parecido, por lo que en varias ocasiones se lo comparó con la leyenda. "Todos sabemos la trayectoria de Rafa Márquez, me parece una comparativa muy tonta, es mi ejemplo y me gustaría algún día ser como él", apuntó.

Por otra parte, sobre la Selección, señaló: "Trabajamos para hacer historia por México, nuestra gente y nuestro país lo merece. Viene una nueva generación con mucho talento y el chiste es no perder esa alegría de seguir jugando al fútbol. Esperemos que en algún futuro pongamos a México donde debe de estar. (Martino) me dio la inyección de confianza para dar el salto a Europa. Desde que llegó, el Tata me demostró la confianza que me tiene".

"Sin La Volpe esto no sería lo mismo. Se ha caracterizado por darle mucha oportunidad a los jóvenes, es uno de los entrenadores formativo", aseguró Álvarez sobre el DT que lo hizo debutar en el primer equipo de las Águilas. Por último, reveló que le gustaría tener una experiencia en Argentina: "Me gusta mucho el fútbol argentino, es un fútbol de mucha garra y entrega, obviamente me gustaría llegar a River o Boca, esos son los dos más grandes".

