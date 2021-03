Jürgen Damm dijo que Chicharito Hernández está a la altura de Hugo Sánchez y Rafa Márquez

Javier Hernández afrontará una temporada 2021 en la MLS en la cual necesita que sea la de reivindicación. Está claro que su etapa en Los Angeles Galaxy, por el momento, estuvo lejos de las expectativas y esa es la razón por la cual afrontó la pretemporada como nunca antes con un entrenamiento individual brutal.

A Chicharito le han llovido las críticas durante todo el último año, ya que prefirió la MLS en lugar de seguir en Europa. No obstante, no se debe olvidar que Chicharito es el mejor delantero mexicano en cuanto a carrera de equipos de los últimos años y no por nada el máximo goleador de la selección de México.

La calidad de Hernández lo sabe perfectamente Jürgen Damm, quien aprovechó para opinar respecto a él en TikTok. El exjugador de Tigres puso a Chicharito en la misma mesa que Hugo Sánchez y Rafa Márquez, además de responder a la pregunta respecto si es un futbolista de elite.

Chicharito Hernández está al nivel de Hugo Sánchez y Rafa Márquez

“Pero claro que es elite, se sienta en la misma mesa de Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Dime otro futbolista que haya jugado en el Manchester United y Real Madrid. Pueden decir lo que sea, pero ahí están sus resultados, ha jugado en los mejores clubes del mundo y además ha dado muchos resultados. Aparte es el goleador histórico de la selección mexicana, así es que sí es de elite”, respondió el jugador del Atlanta United en su red social.

Nadie podrá sacarle mérito a la enorme carrera que hizo Javier Hernández y, para aquellos que creen que ya está acabado, hay que advertirles que tiene 32 años y varias temporadas más por delante. En este momento, Chicharito y Damm se están preparando para la próxima de la MLS, que arrancará el 16 de abril.

