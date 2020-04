Edwin Hernández aseguró que la eliminación del descenso quitará nivel al futbol mexicano

Luego de la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, para crear la nueva Liga de Desarrollo, sigue dejando muchas opiniones que no gustan con dicha decisión. Y ahora fue el turno de Edwin Hernández, exjugador de Chivas y León, el cual criticó estas acciones señalando que será contraproducente al nivel del fútbol mexicano.

En entrevista para ESPN, el actual jugador del Salamanca de España recordó que tuvo un par de ascensos con dos clubes diferentes del Ascenso MX, con los cuales logró conseguir resultados importantes en la primera división.

“Es un retroceso (eliminar el ascenso). Que haya ascenso y descenso te da la chispa para mejorar, me tocó ascender con Indios y León y fue muy lindo, siempre buscas trascender, el ascenso te daba eso y ahora les han cortado las alas” confesó el ex Chivas

Sin embargo, Hernández también señaló la presión que se vive en equipos que se están peleando el no descender, pues en su llegada al Guadalajara el conjunto tapatío estaba buscando la permanencia, saliendo a luchar en cada uno de sus encuentros.

“Me tocó jugar con tres equipos el descenso en primera, me tocó con Indios, León y Chivas cuando llegué, te juegas a muerte cada partido por permanecer, eso era la motivación, es difícil pero te motiva no perder la categoría, que no haya descenso le quita presión al que peleaba por permanecer, ojalá se mejore y sea para bien para el futbol mexicano, la situación es incierta” sentenció Edwin.

