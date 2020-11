Borraron a los mexicanos: el once ideal de la MLS

Pesos de renombre, con trayectoria mundial e internacional, no han podido triunfar como quisieran en la MLS. Se trata de los jugadores mexicanos como Carlos Vela, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Rodolfo Pizarro, entre otros, que no fueron elegidos en el once ideal de la temporada regular 2020.

En medio del aniversario #25 de la Major League Soccer, la liga presentó la formación de los mejores jugadores de la temporada regular 2020 y de cara al inicio de los Playoffs causó gran sorpresa no ver un futbolista nacido México entre los mejores rendimientos.

Uno de los datos llamativos de este 11 ideal de la MLS 2020 es que tres jugadores formados y surgidos de las academias de fútbol de Estados Unidos hicieron parte de esta formación: Brenden Aaronson y Mark McKenzie y Jordan Morris. Una muestra del avance y progreso de la liga estadounidense.

El 11 ideal de la MLS temporada 2020

Arquero: Andre Blake (Philadelphia Union)

Defensas: Mark McKenzie (Philadelphia Union), Jonathan Mensah (Columbus Crew SC), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Volantes: Brenden Aaronson (Philadelphia Union), Diego Chará (Portland Timbers), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC), Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

Atacantes: Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Diego Rossi (Los Angeles Football Club), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC).

De los nuestros, los latinoamericanos, quienes dijeron presente en el 11 ideal de la MLS 2020 fueron el colombiano Diego Chará, los uruguayos Diego Rossi y Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz. ¿Y de México? Bien, gracias. Chicharito, Vela, Pizarro y compañía siguen en deuda.

¡����������������! ��



Este es el ���� ���������� de la temporada 2020 de la @MLSes �� pic.twitter.com/QDxx0d0Hb3 — MLS Español (@MLSes) November 20, 2020

Lee También