El Abuelo Cruz confesó que se fue de Rayados por un problema con Jorge Lankenau

Francisco Javier Cruz es un exdelantero y un exjugador de Rayados de Monterrey. El atacante debutó en la institución en el 1984, y estuvo allí durante 4 años. Luego de realizar una gran carrera deportiva por equipos como: Tigres UANL y Atlante, regresó al club que lo vio nacer y se retiró allí en el 1999.

El "Abuelo", reconocido por su gol ante Canadá, con la Selección de México, que le permitió al Tri clasificarse al Mundial de Estados Unidos 1994, platicó con Javier Alarcón y reveló la razón por la cual se fue de Rayados.

"Yo salgo de Monterrey por la puerta de atrás por un problema que tuve con Jorge Lankenau, porque yo era el capitán y me tapé la camisa Abaco. Él me manda llamar y me dice que yo estoy fuera del club. Intentó por todos los medios que yo ya no jugara futbol", destacó.

El Abuelo Cruz reveló por qué se fue de Rayados.

Y agregó: "Estábamos peleando la liguilla y no nos querían dar los premios. Él nos decía que era una obligación ganar el campeonato, y nosotros queríamos los premios de la liguilla. Él fue muy visceral siempre, aunque finalmente después tuve el gusto de conocerlo en la cárcel. Lo iba a visitar. Un tipo de una sola pieza".

"Estaba (Carlos) De los Cobos, Missael, (Alberto García) El Guameru, Memo Muñoz. Ese grupito de líderes tuvimos a bien a apoyar en las primas a los jugadores, que no sabes finalmente si pelearte por un grupo cuando sabes que después vas a ser señalado. Fui señalado y puesto en el Draft del 92", finalizó el campeón con La Pandilla en el Torneo México 86 y Copa México 1992.

Lee También