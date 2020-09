El Inge Rodríguez aclara que no fue él, sino Ricardo Ferretti, quien pidió a Leo Fernández

Tigres UANL ha tenido un mercado de pases muy decente en lo económico, ya que no han realizado grandes derogaciones de dinero en transferencias. Así y todo, les alcanzó para conseguir al mejor jugador del Clausura 2020, debido a que Leonardo Fernández regresó desde su préstamo de Toluca, a pedido de los Felinos. Sin embargo, los primeros meses en Monterrey no son lo esperado.

En cada jornada sucede prácticamente lo mismo: Fernández tiene un partido ideal para ingresar debido a las circunstancias del mismo, pero Ricardo Ferretti nunca opta por enviarlo dentro al campo de juego. Sin dudas, esta es una situación que ha cansado a los fanáticos, ya que todo el mundo quiere ver al uruguayo teniendo más minutos con la playera auriazul.

Una de las grandes especulaciones fue que el Tuca no quería a Fernández, y por eso no le da los minutos que se ganó con sus actuaciones en los Diablos Rojos y en la Copa por México. No obstante, Alejandro Rodríguez reveló que no fue únicamente un deseo de la directiva la de incorporarlo, sino que pasó por el cuerpo técnico.

"Cuando yo regreso todavía no se decidía el regreso de Leo y yo me siento inmediatamente con Tuca para analizar todo el plantel y él es el que me pide que tengamos nuevamente a Leo Fernández"



Fernández disputó un total de 107 minutos en su regreso a los Felinos, siendo los mismos repartidos en cuatro encuentros. Como es de esperar, todavía no ha sumado ningún gol, ya que ha carecido de suficientes oportunidades.

