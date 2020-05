El Matador Hernández confesó de qué es de lo único que se arrepiente como jugador

Las primeras palabras que se escucha de todo futbolista cuando logra un campeonato es que se debe al sacrificio de él y de todos los compañeros. Dejar todo en cada entrenamiento y en los partido en pos del equipo no se negocia y si no cabe preguntarle a Luis Hernández sobre la decisión que tomó ante advertencia de un técnico.

El exfutbolista habló en sus redes sociales y explicó de qué es de lo único que se arrepiente como jugador. Recordó que de que le hubiera encatado estar en el partido despedida de Diego Armando Maradona, pero que con una oración de Manuel Lapuente cambió de parecer rápidamente.

El Matador confeso de qué se arrepiente de su pasado como jugador.

"Me arrepiento de una sola cosa, de no haber ido a la despedida de Maradona, él me invitó, le pedí permiso a Manolo, en ese entonces yo estaba en América, Manolo me dijo: 'tú sabes, pero yo te necesito aquí, si quieres irte vete, pero no sé qué consecuencias vas a tener", confesó el Matador Hernández.

A pesar de esto, el exjugador comentó ese sacrfició le significó lograr el campeonato con América en el Apertura 2002 y su precencia en la Copa del Mundo de Corea-Japón. "'Te voy a llamar, te lo has ganado'", expresó el exatacante sobre las palabras le dio Javier Aguirre que porese entonces era el estratega del Tri.

Cabe recordar que el Matador Hernández logró tres títulos de la Liga MX, dos con Necaxa y uno con América, mientras que representó a México en dos Copas del Mundo.

