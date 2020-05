El Universal: Chivas podría hacerle una oferta a Monterrey por Charly Rodríguez

El Clausura 2020 de la Liga MX todavía no se reanudó pero no quedan dudas de que los equipos están trabajando en silencio, a la espera de una resolución. No solo los futbolistas realizando actividades físicas desde sus hogares sino también los directivos, que ya miran de reojo lo que será un nuevo mercado de pases.

En el periodo de transferencias anterior, que fue el primero para Ricardo Peláez en Chivas, el conjunto tapatío desembolsó una impresionante suma económico y contrató un total de 8 refuerzos mexicanos para dar un salto de calidad con un ambicioso proyecto para volver a ser campeón de un campeonato local.

Sin embargo, todo indica que el Guadalajara tiene nuevas metas. Y, según informó El Universal, ya habría puesto los ojos en otra joven estrella que milita en el país. Se trata de Carlos Rodríguez, el centrocampista de Monterrey que ya frecuenta hace tiempo las convocatorias por parte de Gerardo Martino en la Selección.

"Hay ofertas del Viejo Continente que no terminan de convencer a los Rayados y al entorno de Charly, a causa de un tema económico, por lo que las Chivas podrían entrar seriamente al quite para para cumplir su capricho de tener al talentoso jugador de 23 años", publicó el reconocido medio.

Cabe recordar que, de acuerdo con los datos que aporta Transfermarkt, el valor del 100% de la ficha de Charly corresponde a €6.000.000. Además, tiene contrato con el equipo regiomontano por tres temporadas más, precisamente hasta el año 2023.

Lee También