El día en que Martinoli rechazó rotundamente a Televisa

Pelé o Maradona, Messi o Cristiano, Federer o Nadal, Vettel o Hamilton, en fin. Las rivalidades deportivas más grandes del mundo deportivo quedan pequeñas ante la lucha de titanes que han protagonizado durante años Televisa y Tv Azteca, cuyas fricciones se han visto acrecentadas debido a la eLiga MX y sus respectivas transmisiones. Y hoy, un viejo conocido se encargó de echar más leña al fuego.

Según reveló en conversacion con Agárrate Sport a través de Instagram Live, el afamado comentarista y relator Christian Martinoli recibió hace algunos años una tentadora oferta para arribar a Televisa luego del Mundial de Sudáfrica 2010, pero el periodista decidió ser fiel a los colores de TV Azteca y rechazó el ofrecimiento.

Ahondando en detalles, Martinoli relató que Greg Taylor, un conocido promotor de futbolistas, fue quien se acercó para preguntarle si es que le interesaría escuchar una oferta de la empresa involucrada en la producción y transmisión de programas de televisión, pero el nacido en Mar del Plata se negó de forma rotunda.

“Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de TV Azteca el día que me muera o cuando me corran. No ha habido algún motivo para considerar irme de aquí”, reveló en una entrevista hace algunos años el destacado narrador deportivo, quien luego de Rusia 2018 firmó un extenso y exclusivo contrato con su actual canal televisivo.

Pese a que Martinoli también reveló que ESPN intentó ficharlo, eso implicaría cambiarse de país, algo a lo que el popular periodista no estuvo dispuesto, ya que en México cuenta con el cariño de la audiencia y -por lo pronto- no planea cambiar eso por nada del mundo.

