El día que Alfredo Talavera se convirtió en portero por error

Suele ocurrir en el mundo de del futbol de jugadores que, antes de iniciarse como profesionales, se desempeñaban en una determinada posición diferente a la que lograron consolidarse en la Primera División. Alfredo Talavera, por ejemplo, es de aquellos elementos que encontró su vocación bajo los tres palos.

El ahora portero de Pumas UNAM no siempre ocupó la posición de guardametas. De hecho, en las Fuerzas Básicas de Chivas, comenzó siendo delantero. Sin embargo, una situación curiosa hizo que tenga que reemplazar a un compañero de plantilla en el arco y, desde ese momento, consolidarse en el puesto.

"Yo no era portero, era delantero. Un día el portero se lastima el codo y, como a mí me gustaba hacer de todo con tal de aportar al equipo, me puse yo en el arco. Sentía que la carga tenía que venir sobre mí, tenía que echarme el equipo al hombro. En ese momento me dijeron que lo hice muy bien, pero no tenía idea de cómo ser portero". reveló Alfredo Talavera, en una entrevista para Pumas.

Por otro lado, con un presente formidable en la UNAM, se refirió a su estadía en el cuadro Universitario: "Siempre dije que iba a venir a entregar el corazón y el compromiso va a crecer, la exigencia es máxima. Hay muchos chavos aquí que tienen gran calidad y que me ven como ejemplo, por lo que debo ser congruente con lo que pienso, digo y hago".

El experimentado portero, de pasado no tan positivo en Toluca, ahora es aclamado por los aficionados de Pumas, quienes destacan sus grandes actuaciones jornada tras jornada, en el Guard1anes 2020 de la Liga MX.

