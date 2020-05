El ex-Atlas que era mejor que Pogba según Rooney

En el mundo del fútbol hay cientos de casos de jugadores que tenían grandes condiciones, pero que no lograron brillar o que tuvieron inconvenientes para desenvolverse bien en el alto rendimiento. Uno de ellos es el de Ravel Morrison, mediocampista que se formó en Manchester United y que nunca pudo mostrar su mejor versión, por lo que terminó cambiando constantemente de club hasta terminar en Atlas, de la Liga MX.

El mediocampista fue compañero de Wayne Rooney, histórico delantero del equipo inglés, quien justamente recordó el extraño caso del mediocampista. En su columna de The Sunday Times, el goleador sostuvo que Morrison tenía mejores condiciones que el mismísimo campeón del Mundo Paul Pogba.

Jesse Lingard, Paul Pogba y Ravel Morrison, juntos en Manchester United.

"Ravel Morrison era mejor que Pogba, Jesse Lingard y todos esos chicos de su generación. Por mucho. Recuerdo ver a Ravel Morrison y pensar que tenía todo lo que se necesita para jugar en su posición. Era brillante, tenía confianza, en un entrenamiento le tiró tres caños a Nemanja Vidic en menos de un minuto", indicó Rooney.

Incluso, Wayne comentó que el problema de que Morrison no triunfara era que no era un futbolista disciplinado y que le costaba aceptar las normas: "Es la prueba de que no puedes escapar del hecho de que hay reglas que todo jugador de fútbol debe obedecer. Algunos jugadores viven al límite, pero se quedan dentro y tienen éxito. Sir Alex Ferguson solía decir que lo más difícil en la vida es trabajar duro todos los días. Olvida tu habilidad, deja todo atrás: si eres capaz de trabajar duro todos los días en el trabajo que hagas, tendrás éxito".

Hace un tiempo, el propio Alex Ferguson, histórico entrenador del United, opinó al respecto: "Ravel Morrison puede ser el caso más triste. Tenía tanto talento natural como cualquier joven que hayamos contratado, pero tenía problemas. Fue muy doloroso venderlo... podría haber sido un jugador fantástico. Pero durante años, los problemas fuera del campo continuaron aumentando y no tuvimos más remedio".

Después de Manchester United, Morrison pasó por West Ham, Birmingham, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, Atlas, Ostersunds FK, Sheffield United y ahora milita en Middlesbrough

Por su parte, el ex-Manchester United Rafael Leao dialogó con ESPN y reveló algunos de los incidentes que el ex-Atlas tenía en el equipo inglés: "Se peleaba tanto en el vestuario de las categorías juveniles que lo mandaron a cambiarse en el vestuario del primer equipo porque no haría nada allí. Fue considerado la mayor promesa del United. Se destacó demasiado, incluso estaba por encima de Lingard. ¡Nunca había visto a nadie así, era un fenómeno! La gente era un poco cautelosa porque jugaba muy bien, pero estaba loco”.

Lee También