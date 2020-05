"El futbol está lejos": Felipe Pardo critica a AMLO por medidas tardías ante la pandemia

La incertidumbre se instaló en la vida diaria de los mexicanos y del mundo entero tras el arribo del Coronavirus, cuyos embates han generado la suspensión de ligas y competencias deportivas en todo el globo, muchas de las cuales aún no tienen certeza de cómo o cuándo podrán regresar a la actividad. Una de aquellas es la Liga MX.

"Me hace falta el futbol, entrenar con mis compañeros, tocar el balón, estar en los estadios, la adrenalina del deporte y la emoción", comentó Felipe Pardo, jugador del Toluca a Radio Caracol, donde además envió una indirecta a las autoridades aztecas en relación a cómo se ha manejado la crisis sanitaria:

"El planeta está respirando de todo lo malo que le hacemos. Acá en México no se dice nada sobre un regreso a jugar, todo está muy crítico y complicado. Somos unos de los países de Latinoamérica con más casos de contagios y el futbol está lejos. Hace apenas dos semanas se tomaron medidas drásticas. Mi familia y yo llevamos mes y medio encerrados, mucho antes de que lo decidiera el Presidente", reveló.

De todas formas, y pese a extrañar el balompié, Pardo comentó que el tiempo de confinamiento le ha servido para reconectarse con su familia: "Es muy triste porque a veces me hace mucha falta el fútbol, pero también estoy contento porque comparto mucho con mi familia. La profesión no deja hacerlo tanto, he conocido mucho más a mi hija".

En relación a un posible retorno de la Liga MX en julio sin aficionados en las gradas, Pardo no está completamente de acuerdo: "será raro que no vaya a estar ahí apoyando y gritando, el ambiente del estadio se necesita. En esos países de Europa las cosas se han hecho bien, van mucho más avanzados", finalizó.

