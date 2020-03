El insólito porcentaje de efectividad de Rafael Puente como técnico en sus últimos 14 juegos

No es ninguna noticia que Rafael Puente está pasando por un flojo momento en su carrera como entrenador. No encuentra el rumbo en Atlas y esto no es algo nuevo.

Su última etapa en Querétaro fue mala y, a raíz de eso, fue cesado. En los últimos 10 partidos que dirigió a los Gallos, ganó 1 (4-0 a Zacatepec por Copa MX) y perdió los otros 9.

Se continúa trabajando en Avándaro previo al partido ante los Diablos Rojos. ⚽️#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/NNqmz5HEsi — Atlas FC (@atlasfc) March 13, 2020

Desde que asumió en el Club de Guadalajara, estuvo cinco partidos al mando y perdió los cinco. Por ese motivo hay fuertes rumores sobre que la directiva le puede soltar la mano, aunque por el momento no hay nada oficial.

Hay un dato que es arrollador: en los últimos 14 partidos de Liga MX que dirigió, Rafael Puente cayó en 13 de ellos y empató el restante. Sacó 1 punto de 42 posibles, un 2% de efectividad.

Los Rojinegros entrenaron esta tarde en Avándaro para preparar su compromiso contra @TolucaFC.



Esto fue lo que se trabajó en el Estado de México: https://t.co/0LdFj7QIf2 pic.twitter.com/OwpRwRMSus — Atlas FC (@atlasfc) March 13, 2020

Los detalles de estos encuentros:

Querétaro 0-2 Cruz Azul - Ida - Cuartos de Final - Apertura 2018

Cruz Azul 1-1 Querétaro - Vuelta - Cuartos de Final - Apertura 2018

Querétaro 1-2 Atlas - Jornada 1 - Clausura 2019

Pachuca 3-0 Querétaro - Jornada 2 - Clausura 2019

Querétaro 1-2 Rayados - Jornada 3 - Clausura 2019

Querétaro 0-4 León - Jornada 4 - Clausura 2019

América 2-0 Querétaro - Jornada 5 - Clausura 2019

Querétaro 0-2 Pumas - Jornada 6 - Clausura 2019

Lobos 3-1 Querétaro - Jornada 7 - Clausura 2019

Atlas 1-3 Morelia - Jornada 5 - Clausura 2020

América 2-0 Atlas - Jornada 6 - Clausura 2020

Atlas 0-2 Pachuca - Jornada 7 - Clausura 2020

Santos Laguna 1-0 Atlas - Jornada 8 - Clausura 2020

Atlas 1-2 Chivas - Jornada 9 - Clausura 2020

