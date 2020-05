El plan de Omar Govea para ser convocado a la Selección Mexicana

Omar Govea realizó las Fuerzas Básicas en el Club América y, antes de poder debutar en la Liga MX, decidió abandonar las filas de la institución a los 19 años para probar suerte en Europa. El Porto se hizo con su ficha en 2015, pero nunca pudo tener una oportunidad con el primer equipo hasta el día de la fecha.

Salió en condición de préstamo a tres clubes de la liga belga y es justamente en Zulte Waragem, donde se encuentra actualmente, donde pudo demostrar todas sus capacidades y dar su mejor nivel. Sin embargo, el mediocentro no es llamado por la Selección Mexicana desde antes del Mundial de Rusia en 2018 y siente que Gerardo Martino y compañía no están siguiendo sus pasos.

"Fue un poquito difícil para mí darme cuenta que no estaban volteando a ver la liga (belga), aunque yo la considero de muy buen nivel. Para mí es un poco remar contra la corriente aún haciendo bien las cosas de que no te estén viendo, es algo que siempre he buscado y luchado; por esa parte si me gustaría regresar a México porque yo sé que ahí me estarían viendo", reveló el futbolista potosino para ESPN.

Más adelante detalló: "La liga belga no vende como la liga italiana, la española, tampoco es una liga de la que se hable mucho. A mí me toca estar aquí, la conozco porque la vivo, me toca conocer el nivel, la calidad que hay, los jugadores jóvenes, los de experiencia, los equipos que son conocidos y que están normalmente en Champions League o en Europa League. Yo creo que hace falta un poco de difusión".

Sabiendo que la actual temporada ya finalizó para él en Bélgica, Govea señaló: "Aunque la liga belga es competitiva, es europea, en una balanza tiene sus pros y sus contras pero ojalá que con las actuaciones que puedan llegar la próxima temporada ahora sí puedan voltear a ver la liga". ¿Las tendrá en la Liga MX? ¿Tendrá revancha en el América? Sólo es cuestión de esperar.

