El polémico video con el que Monarcas Morelia despidió a Pablo Guede

El ciclo de Pablo Guede con Monarcas Morelia llegó a su fin. Aunque su gestión prometía cosas interesantes, el timonel no renovó su vínculo con los purépechas y dejará al equipo con efecto inmediato. Para despedirlo, el club le preparó un video al director técnico y el mismo levantó quejas por parte de los hinchas del Monarcas.

Fuentes cercanas al conjunto michoacano revelaron que la decisión del estratega estaba tomada días atrás, pues no pudo resistir una suculenta oferta del extranjero, aunque no precisó el equipo o la Liga, ademas de que Monarcas no pudo cumplir sus expectativas salariales.

Si bien es cierto que la directiva intentó persuadir a su ahora extimonel, Guede tenía definida su salida del futbol mexicano, apenas se diera a conocer la cancelación del Clausura 2020. Se esperaba que el anuncio hace para que Monarcas pueda buscar un reemplazante ya tiene varios nombres en la mesa para suplirlo.

En el video, aparece recortes de declaraciones de Pablo hablando sobre su paso por el club y agradeciendo a los futbolistas por todo lo que hicieron. Además, resaltó el papel de la hinchada de la entidad en cada partido para motivas a los jugadores a siempre dar un poco más.

Pablo Guede llegó a Morelia en agosto de 2019, para la Jornada 7 del torneo Apertura, tras el cese de Javier Torrente; dirigió 22 partidos de Liga, acumulando 10 victorias, cinco empates y siete derrotas.

