Pablo Guede fue clave para la contratación de Esteban Pavez

En el día de ayer, Esteban Pavez se convirtió en nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana. Tras su llegada a la institución, el futbolista platicó en una breve charla con la gente del club y se mostró contento, y aseguró que uno de los factores claves para que se de este pase ha sido Pablo Guede, quien lo dirigió en Colo Colo.

"Es un profe al que le tengo mucho cariño, él me ayudó bastante en mi vida personal, así como también en lo futbolístico me ayudó mucho. Antes yo era muy desordenado para jugar, quería correr por toda la cancha y me agarró y posicionó bien en el centro de la cancha, eso me ayudó mucho para poderme ir a Brasil, allá es un futbol muy táctico y también para llegar a donde estoy hoy en día", destacó.

Más adelante, mencionó algunas cualidades que podría aportarle al equipo para la siguiente temporada. "Puedo entregar el 100 por ciento de mí en todo momento, eso es algo que me caracteriza, en los entrenamientos siempre a full y en los partidos con más ganas todavía. Al profe lo conozco bastante, sé de su funcionamiento y veamos lo que me espera ahora con él, pero muy contento de llegar y de que esté el profe, él me ha ayudado mucho en mi carrera", señaló.

Pablo Guede, clave en la contratación de Esteban Pavez. Jam Media.

Además de estar cerca de El Profe, mencionó cuáles son sus objetivos con los Xolos: "Con el profe hablamos, me dijo que era un excelente grupo y que este año queremos todos pelear por el campeonato así que eso también me motiva y yo sé que estando él uno puede estar más cerca de eso".

Les dejamos un poco del futbol de nuestro refuerzo Esteban Pavez, un jugador todoterreno, con gran presencia física y una excelente recuperación balón ¡Bienvenido, Pavez! #FuerzaTijuas pic.twitter.com/QlmSS5g13k — Xolos (@Xolos) November 14, 2020

Por otra parte, recordemos que Tijuana no ha podido ingresar a la zona de reclasificación y ha quedado totalmente eliminado del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX al quedar colocado en el décimo quinto lugar de la tabla de posiciones.

