El presidente de Leones Negros reveló las alternativas que maneja para que su club juegue en la Liga MX

En medio del parón por la pandemia del Coronavirus, otro conflicto sacude al futbol mexicano: los dueños del Ascenso MX decidieron cancelar el Clausura 2020 y el futuro de la división es una incógnita. Las ilusiones de llegar a la Liga MX se ven afectadas por la decisión de las autoridades. Sin embargo, el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, mantiene el objetivo de ascender y aseguró que, de no ser por la vía deportiva, maneja otras alternativas.

“Estamos en condiciones como proyecto de poder incursionar de nueva cuenta en la Liga MX, las alternativas con grupos de empresarios existe, hay una posibilidad, hay interés y vamos a tratar de buscarla", explicó en conversación con El Mercurio el directivo del club que milita en el Ascenso desde el Clausura 2016.

De todas formas, tras haber declarado que "aún no hay nada definitivo" se mostró abierto a diferentes caminos para el futuro de su institución: "Si en algún momento se concluye en que se cierre la vía deportiva, ver si para Leones lo más conveniente es que se mantenga en la Liga como se llame o lo que quede del Ascenso o haya la posibilidad de ir a Primera División”.

Castellanos aclaró que a partir de las decisiones que se tomen, dará el próximo movimiento, aunque no descartó adquirir una franquicia en la primera división. "Si tendríamos que quedarnos en esta categoría porque no encontramos la opción de ir a Primera División, ya sea porque no encontramos los empresarios o porque no hay lugar para nosotros en Primera División, es un tema que se debe enfrentar en algún momento", sostuvo.

El Maestro por último sentenció: "Creo que tenemos que seguir con el sistema donde sea la cancha la que castigue, donde, si no haces bien las cosas en lo deportivo, que se te castigue, pero que eso te lleve a reflexionar para regresar a primera división, como se hace en las grandes ligas del mundo”.

