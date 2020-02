Arturo Brizio, presidente de la comisión de árbitros de México, dialogó en una entrevista con Fox Sports, donde el foco estuvo puesto en la utilización del VAR.

“El VAR es un tema polémico y que le ha venido a dar un aderezo al futbol. Creo que parte de la crítica tiene dos vertientes: una que se siguen haciendo mitos a través del VAR, por ejemplo, si el de arriba arbitra, que no se muestran todas las tomas. Eso es falso, se vuelven leyendas urbanas. La decisión final sigue siendo del árbitro. Y la otra es que el problema es cuando se opina con falta de objetividad o conocimiento”, comenzó opinando Brizio.

Luego, se refirió en qué se sostiene el VAR para tomar la decisión final: “La regla no habla de intención, habla de imprudencia. El tema fundamental es que volvemos a los principios del VAR. Cuando es fuera de juego, el árbitro no hace falta que lo vaya a revisar porque no hay interpretación. La comunicación es constante”, contó.

En cuanto a los errores que suelen suceder, Arturo dijo que “el VAR no marca las jugadas, en todo caso avisa para que el árbitro revise y él decide”. Además, marcó que “el error, normalmente, viene de la interpretación del árbitro”.

Si hay algo que se le reclama a la tecnología es el tiempo que se pierde cada vez que se recurren a los videos. Al contrario de recriminarlo, el presidente de árbitros lo celebra: “Yo siempre recomiendo a los árbitros que si hay una discrepancia con el VAR, que pidan todas las tomas. Es preferible que se pierdan 30 segundos más a que se precipiten y no se hayan visto todas las tomas”.

Arturo coincide que, en el futuro, el VAR deberá otorgarle una o dos revisiones a cada equipo para que tengan el derecho de pedir el chequeo de alguna jugada como sucede en la NFL o NBA.

Por último, Brizio advirtió que los audios no se difunden por orden de la International Board y calificó como bueno el uso del VAR y al arbitraje mexicano.

Lee También