El ultimátum de la directiva de Tigres para Rafael Carioca

El futuro de Rafael Carioca es totalmente incierto a estas horas. Al mediocentro de Tigres UANL se le vence el contrato el próximo 30 de junio y por el momento es difícil de saber qué sucederá con su ficha. El propio jugador reveló que Gremio y Atlético Mineiro "lo mueven" sentimentalmente, pero podría quedarse en el club Universitario.

"Existe la posibilidad de renovación, sí, estuvimos hablando hace un tiempo, pero al principio no llegamos a un acuerdo. Luego, la negociación se detuvo. Si no fuera por Gremio, no estaría donde estoy hoy. Tengo amigos, todo en mi vida comenzó en Gremio. Atlético-MG fue donde llegué a la cima de mi carrera, que era llegar a la selección nacional. Entonces, hay dos clubes por los que tengo mucho cariño, pero no sé qué pasará", fueron las palabras de Carioca en medios de Brasil.

Rafael Carioca con la playera de Tigres (JAM Media)

Una fuente cercana a la institución Regiomontana reveló al Canal 6 Deportes: "Se ha venido platicando con el representante y el jugador para una renovación, existe una opción de un año más, pero para ella hay que estar de acuerdo las dos partes, sin embargo, no ha habido una respuesta positiva de parte de ellos".

"Las declaraciones en los medios de Brasil son como una forma de presionar al club con el supuesto interés de equipos de aquel país por el jugador, pero es algo que en Tigres no van a caer en el juego, ya no incrementarán la oferta", apuntó con seguridad el informante.

Tigres UANL ya realizó su última propuesta al futbolista brasilero para renovarle el contrato. Ahora, dependerá exclusivamente de él extender el vínculo con los Felinos o continuar su carrera fuera de Monterrey.

