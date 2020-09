Emmanuel Gigliotti habló de su presente en León y lanzó indirecta a Toluca

Brilló en San Lorenzo, Boca e Independiente. Tres de los clubes más grandes de Argentina y Sudamérica. Sin embargo, en Toluca no cumplió con las expectativas y estuvo muy lejos de ganarse la confianza o el cariño de la afición, por lo que decidió irse en este último mercado de pases. Hablamos, por supuesto, de Emmanuel Gigliotti.

El Puma anotó 10 goles en 41 encuentros disputados, una marca algo baja para tratarse de una de las instituciones más prestigiosas de la Liga MX. Por ese motivo tuvo que buscar un nuevo club para esta temporada y decidió vestirse de León, en donde arrancó realmente bien tanto en lo individual como en lo colectivo.

El Puma lleva 2 goles en el Guard1anes 2020 (Getty Images)

En videoconferencia, además de analizar su presente en La Fiera, le lanzó una indirecta a los Diablos Rojos: "Cada día más contento de la elección que he tomado cuando decidí venir acá, se ve reflejado en que me siento a gusto con todo el plantel, con el funcionamiento y mirando para atrás he tomado le mejor decisión porque siempre será mejor jugar en un equipo que se desempeña bien y que cuida el balón".

"Nacho (Ambriz) pide movilidad a los delanteros, no quiere tanto un referente fijo en el ataque, yo desde mi lugar, día a día y con el correr de los juegos me voy sintiendo mucho mejor y voy conociendo las cualidades de los compañeros, pero importa que el equipo esta en una buena posición. Este no es todavía el techo de León, hay cosas por mejorar y es una gran ventaja saber que nos falta mucho", explicó el goleador.

Por último, Gigliotti señaló: "Es cierto que muchos equipos se nos vienen a replegar un poquito, saben de la calidad de jugadores que tenemos, pero nosotros hemos ganado varios juegos donde se nos han encerrado, tuvimos la capacidad de abrirlos y convertir, aparte la estadística dice que somos de los conjuntos que menos nos han convertido".

