Emmanuel Gigliotti resalta su decisión de emigrar de Toluca para convertirse en jugador de León

Sin lugar en la consideración de José Manuel de la Torre en Toluca, y con la críticas de los aficionados choriceros, Emmanuel Gigliotti tomó la decisión de emigrar del club para transformarse en nuevo jugador de León.

El Puma, que viene de anotar 10 goles en 40 partidos disputados con los Diablos Rojos, destacó la decisión de haberse incorporado a los Panzas Verdes, donde ya fue titular en la segunda jorndada del Guard1anes 2020.

(Getty).

"He encontrado un grupo muy bueno, con calidad humada, hay un entrenador que trabaja muy bien. Esto es importante para alcanzar los objetivos. La gente de León ya me dio sus primeras muestras de cariño", comentó el delantero, en diálogo con Marca Claro.

"Creo que he tomado una decisión muy BUENA en venir, he visto en León uno de los 3 MEJORES equipos que juegan al fútbol"



Emmanuel Gigliotti, JUGADOR @clubleonfc en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/wqY3N8YYPz — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2020

"He tomado una decisión muy buena. En el año y medio que llevo en México, he visto en León uno de los que mejor juega al futbol. Entonces creo que eso me beneficia por su manera de jugar. Hay una manera bastante similar en la que tenía en Independiente", resaltó el atacante.

A su vez, el ex Boca Juniors se refirió al hecho de tener que reemplazar a un histórico de León como es Mauro Boselli: "No siento ninguna mochila por tener que tapar un hueco. Es un desafío muy grande a nivel personal y grupal, pero estoy tranquilo. Vengo a aportar lo mío y a no compararme con Mauro Boselli".

Lee También