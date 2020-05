Emotivo: Guillermo Ochoa sorprendió a médicos americanistas y les agradeció por todo

El mundo se encuentra afectado e infectado por el Covid-19, el cual está afectando e infectando a casi todos los países del mundo. Muchos de estos países se encuentran en cuarentena obligatoria y no deben salir de sus hogares. Sin embargo, hay personas que deben salir a las calles, como por ejemplo los médicos. Ellos deben atender a los pacientes con esta enfermedad y son los que más peligro corren de contraerlo.

Debido a esto, se hizo popular que, todos los días a las 8 de la noche, el mundo entero salga a sus balcones y aplauda a estos guerreros. En México cada vez hay más casos positivos de Coronavirus y, desgraciadamente, más muertes.

Los médicos americanistas que trabajan día y noche sin descanso, recibieron un gran regalo en tiempos tan difíciles. A través de una videollamada, fueron sorprendidos ni más ni menos que por una de las figuras de Las Águilas: Guillermo Ochoa.