"En Europa no se creen la decisiones del fútbol mexicano": Alberto Marrero

El presidente del Atlético San Luis Alberto Marrero volvió a referirse a una característica del fútbol mexicano que a su entender lo perjudica. No es otra que el cambio de sede y nombre de los equipos, cada vez más frecuente, que tiene como último ejemplo en Primera División la mutación de Monarcas de Morelia en Mazatlán, de Sinaloa.

En diálogo con ESPN, dijo que frecuentemente habla de estas situaciones con directivos amigos en Europa y que estos no logran entender por qué sucede. “Siempre he dicho que el cambio de nombre y sede solamente lo vemos aquí en el fútbol mexicano. Debilita la marca. Son cosas que en Europa tú las cuentas y no te creen que tú puedas cambiar, mover y no haya ningún problema”, señaló.

Y quedó claro que apuntó directamente a la fusión Morelia-Mazatlán cuando se refirió a los tiempos que corren. "Al final, lo duro de esto, de tantos cambios, ha sido en qué momento. Si tú me dices en otro momento que no estamos pasando por una pandemia, porque al final son decisiones que hemos tomado por Zoom en reuniones que hemos tenido semanalmente, bueno, todos los cambios son para mejorar".

Como contrapunto se refirió a su franquicia, la del Atlético Madrid en San Luis. Señaló que es una marca que quiere instalarse, que llegó para quedarse y que si alguna vez sufre alguna de estas transformaciones o cambios será porque ellos ya no forman parte de la junta directiva.

"Al final todo ese sentimiento de pertinencia que tiene la afición hacia su equipo en cualquier momento la pierde, entonces de qué te sirve trabajarlo como institución, que es lo más importante. Nosotros, como institución nueva, llegamos con ese mensaje: si nos vamos de San Luis es que nos vamos del futbol mexicano. De otro modo no entra en la filosofía de Atlético Madrid”, concluyó.

