En Fox Sports destrozaron el manejo de Ricardo Peláez en Cruz Azul y Chivas

Luego de conquistar dos Liga MX y dos Liga de Campeones con América, Ricardo Peláez fue contratado en 2018 por Cruz Azul con la intención de cortar la larga sequía sin títulos.

Palabras de Ricardo Peláez.



"Estamos un título abajo (del América), la idea no es sólo empatar, sino superar y ser el equipo más ganador de México"



Golpe de autoridad en Chivas. #HagalaConMobil pic.twitter.com/aQ7IN8yIxo — #eHagala desde �� (@hagala_) January 8, 2020

El directivo gastó una gran cantidad de dinero en fichajes y solo pudo hacerse con una Copa MX y una Supercopa MX. Ya para finales de 2019, se cerró su llegada al Deportivo Guadalajara y volvió a hacer una fuerte inversión en futbolistas de mucha jerarquía.

En La Última Palabra lo liquidaron por estos manejos. "Sí, hubiera dejado a (Mariano) Varela porque es alguien que se bancó los malos momentos del equipo y sabe mucho más de Chivas que Ricardo Peláez", aseguró Rubén Rodríguez.

"ME PARECE QUE ARRIBA DE CHIVAS HAY NOMBRES TODAVÍA" #LUPenCasa @RafaMLOficial, contundente sobre las posibilidades de pelear el título para el Rebaño en la Liga MX: pic.twitter.com/JPnRvPFugq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 14, 2020

Más adelante añadió: "Todo el mundo se fue con la dupla de Miguel Herrera (y Peláez), yo te puedo decir era más del Piojo que del directivo. En Cruz Azul le dieron el mando y vean lo que hizo. No hizo nada. Si se trata de llegar a Finales, todo el mundo sería fantástico. Se trata de ganarlas".

"Lo que se gastó en Cruz Azul era para salir Campeón, no para llegar a la Final. Y lo que se gastó hoy en Chivas es para pelear el título, no hay otra aunque no los imagino en la Final", culminó Daniel Brailovsky.

