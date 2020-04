Matías Almeyda volvió a despejar dudas: "Nunca dirigiría al América"

Los dos clubes que marcaron a Matías Almeyda, en todo sentido, están claros: River Plate y Chivas. El respeto que tiene por ambos es total.

Como tal, el argentino reiteró que nunca traicionaría a los dos equipos en charlas con 'W Deportes': "Yo soy de Chivas, no iría (al América). Así como en Argentina nunca iría a Boca Juniors".

Además, el estratega habló de su relación con José Luis Higuera, ex-directivo del Guadalajara y ahora comentarista deportivo.

"Prefiero hablar con Higuera antes de hablar de él públicamente. Todo lo que pienso de él ya se lo he dicho. Me llevé bien y después hubieron cosas que no me gustaron de él y a él de mí", comentó.

Además, el Pelado reveló que llegó a tener acercamientos con Cruz Azul, pero no hubo un acuerdo.

¡Lo del argentino es puro amor!

Lee También