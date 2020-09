En Fox Sports provocaron al Cruz Azul: "El liderato no le sirve de nada"

No hay demasiado que agregar sobre lo que ya se ha dicho acerca del Cruz Azul, un equipo que está transitando un momento espectacular pero que todavía no ve cerca el título. Las malas experiencias se lo impiden.

De todas maneras, la ilusión de la afición está intacta. Tras lo ocurrido en las 10 jornadas disputadas del Apertura 2020, está claro que son el mejor equipo del país y que tienen argumentos para vencer a cualquier rival.

En Fox Sports, de todas maneras, desprestigiaron el lugar que ocupa La Máquina en este Guard1anes 2020. Varios periodistas no creen que el elenco dirigido por Robert Dante Sibolid alce el trofeo y aseguraron que no le sirve el primer lugar.

"PARA LO QUE QUIERE CRUZ AZUL, EL LIDERATO GENERAL NO LE SIRVE DE NADA" #LUPenCasa La Máquina se ubica en el primer puesto de la tabla, pero el verdadero objetivo es conseguir el título de Liga MX @guzmanjuegue, @ruubenrod, @YayoDelaTorreM pic.twitter.com/UD4JiBOxAD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 2, 2020

"El camino no te garantiza el título", aseguró el reportero Rubén Rodríguez mientras Eduardo de la Torre elogiaba a la escuadra capitalina. "El Cruz Azul ya no disfruta estar en el primer lugar. No sirve de nada", agregó Oscar Guzmán.

��OJO CON ESTO��



Un viejo conocido de Cruz Azul será quien arbitre el juego ante Atlas del fin de semana����



¿Qué recuerdos tienen de Erick Miranda?����https://t.co/sg0B49o7CS — Vamos Azul (@VamosCAzul) September 2, 2020

Por su parte, Cruz Azul enfrentará al Atlas en el Estadio Jalisco el próximo sábado a las 19:00. El encuentro corresponderá a la octava jornada de la Liga MX.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 7 16 2 LEÓN LEÓN 7 14 3 PUMAS UNAM PUMAS 7 13 4 AMÉRICA AMÉRICA 7 13 5 MONTERREY MONTERREY 7 12 6 TOLUCA TOLUCA 7 12 7 PACHUCA PACHUCA 7 11 8 PUEBLA PUEBLA 7 10 9 TIGRES UANL TIGRES 7 10 10 GUADALAJARA GUADALAJARA 7 8 11 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 8 12 NECAXA NECAXA 7 8 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 7 7 14 TIJUANA TIJUANA 7 7 15 JUÁREZ JUÁREZ 7 6 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 7 6 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 7 5 18 ATLAS ATLAS 7 5

