En Fox Sports trataron de inadaptados a los que piden que Miguel Herrera se vaya del América

"TRISTEMENTE VEO INADAPTADOS EN REDES SOCIALES QUE PIDEN EL 'FUERA PIOJO' Y NO COINCIDO" #LUPenCasa @RafaMLOficial & @betogarciaaspe8 no comulgan con el sector de aficionados del América que piden la salida de Miguel Herrera



"SE ME HACE EXAGERADO LO QUE SE HA DICHO" pic.twitter.com/5Korf4ZJ8Q