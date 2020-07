En Grupo Pachuca están muy molestos con Rubens Sambueza por culpa de América

El futuro de Rubens Sambueza no lo conoce nadie, siquiera él mismo. Lo cierto es que todavía tiene contrato con León y, a falta de intereses formales de otros equipos, allí es donde deberá presentarse a entrenar para encarar el Apertura 2020. Sin embargo, desde un primer momento no se lo notó cómodo con la situación, advirtiendo que quería volver al club donde más títulos obtuvo en su carrera.

A principios de año, Sambueza declaró que su deseo era volver al América para retirarse allí. Esto, no le cayó para nada bien a Andrés Fassi, vicepresidente del Grupo Pachuca, quien manifestó su descontento en diálogo con ESPN: “Es una actitud que la verdad no nos gusta".

"Que Rubens se manifieste abiertamente de que quiere terminar su carrera en otra institución hay que respetarlo, pero a nosotros nos gusta que un jugador quiera quedarse en nuestra institución, no nos gusta que nadie se quede en contra de su voluntad, pero ese es su punto de vista y lo respetamos, aunque no lo comparto y no queremos tener nunca jugadores que no quieran estar dentro de nuestra institución”, atacó Fassi.

El empresario, quien también es el presidente de talleres en Argentina, agregó: "Todos los jugadores que vienen a Pachuca o al León quieren venir y muchos después no se quieren marchar, esta no es una situación que nos pone cómodos, pero es la situación que tenemos que enfrentar porque es la situación real y veremos si se puede dar la posibilidad para que él continúe su carrera en otro lado".

Lo que todos han advertido, es que el principal inconveniente que aparece cuando se intenta negociar por el jugador son las pretensiones salariales: “Cinco o seis equipos quieren a Rubens porque es un jugador que dentro de la cancha te resuelve un montón de situaciones, pero su salario definitivamente hace que no sea fácil colocarlo”, sentenció.

