Miguel Herrera cargó contra David Faitelson: "Solo está esperando a ver qué hago para joderme"

En medio de la crisis por el COVID-19, en México (uno de los países más afectados y con mayor número de casos) retornó el futbol. En ese marco, se le pidió a los protagonistas que den el ejemplo en la Copa GNP por México y a la espera del Apertura.

Miguel Herrera no tuvo un correcto comportamiento en la igualdad sin goles ante Pumas: en una situación del juego, se acercó sin cubreboca y más de lo que recomienda la sana distancia a un asistente de Los Universitarios para reclamar alguna acción del juego.

En una entrevista con la periodista Mariana Zacarías, el Piojo denostó toda su bronca con David Faitelson: "Es joder, es Miguel Herrera y hay que joder. Uno de esos es David Faitelson porque está esperando a ver qué hago para joder y desafortunadamente así pasa; cinco pruebas Covid-19 llevamos en el América y todas negativas. Los que estamos en el estadio, ya todos estamos comprobados que somos negativos".

Herrera, siempre confrontativo (Jam Media)

"Si hoy les molesta que no lo use, lo usaré, tampoco pasa nada. Cuando hable me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir, como lo hacen todos. A todos esos que joden, vean futbol, en Europa el 90 por ciento de DT's no traen tapabocas porque sabemos que los que estamos ahí no tenemos el virus", agregó, muy molesto.

De todas maneras, el estratega señaló que la relación con el periodista es buena y que "siempre respeta sus opiniones, aunque muy pocas veces estemos de acuerdo".

