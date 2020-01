Poco a poco, el equipo que pertenece a David Beckham comienza a enderezar su camino hacia su presentación oficial de la MLS. El último lunes, se entrenó por primera vez bajo la atenta mirada del flamante nuevo entrenador del equipo: Diego Alonso.

Con un plantel completamente nuevo, el Inter Miami apunta los cañones a llegar bien a la primera jornada del torneo más importante de Estados Unidos. La misma será el 1° de marzo, cuando visite a Los Angeles FC.

"Todavía tenemos algunos jugadores más para firmar"

Aun así, os directivos del elenco de Florida son conscientes de que deben seguir reforzándose para poder competir a la altura. Así lo indicó el director deportivo de dicha entidad Paul MDonough: "Todavía tenemos algunos jugadores más para firmar, así que espero que esto suceda esta semana, la próxima semana, aún no estamos listos. La pretemporada es de seis semanas. Tenemos muchos tipos, así que se integrarán ahora. Integraremos a los demás como vengan. Es una temporada larga, he aprendido esto haciéndolo un par de veces. Necesitamos ser pacientes y no hacer nada precipitado".

"Buscaremos incorporar un par de defensores, mediocampistas y dos jugadores atacantes"

Asimismo, McDonough resaltó que aguardan por la llegada de seis refuerzos más. Entre ellos, dos estrellas. Incluso, mencionó cuáles son los puestos a incorporar: "Un par de defensores, mediocampistas y dos jugadores atacantes. Estamos a seis de distancia... Me siento muy feliz con los jugadores que tenemos aquí. ¿Podríamos comenzar de esta manera? Sí... Pero agregaremos a algunos jugadores más especiales y creo que eso nos llevará a la cima".

