En Multimedios liquidan al uruguayo Diente López

Cuando Nicolás López llegó a Tigres sus expectativas eran muy grandes. Pero en lo que va del Torneo Clausura 2020, no ha sido lo que se esperaba por muchos motivos. Uno de ellos han sido las pocas oportunidades que a tenido en la Liga MX.

Diente López llegó a Tigres como el mejor goleador del Inter, marcando 40 goles en 167 partidos. Lo que llevó a que el conjunto mexicano dejara por él 10 millones de dólares para hacerse de sus servicios.

En Multimedios no perdonaron a Nicolás López, aseverando que el jugador debería irse del equipo de Tigres tomando en cuenta su falta de rendimiento y detallando que el jugador ha tenido más protagonismo fuera de las canchas que dentro de ella.

Pero en lo que va del semestre, tan solo ha disputado cinco partidos entre la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. De hecho, en las últimas convocatorias no ha estado ni siquiera en el banco de los suplentes. Y a esto se le agrega, que no todavía no se ha estrenado como goleador.

En lo que va del torneo Clausura Tigres se encuentra en la séptima posición con 14 puntos acumulados con cuatro victorias y cuatro derrotas. Y 13 goles convertidos. De esos anotados, ninguno ha sido del atacante Diente López.

