Ivo Basay, el hombre que viene de dirigir a Lucas Passerini en Palestino de Chile, brindó una entrevista con ESPN y sorprendió con sus declaraciones al compararlo con Raúl Jiménez.

El entrenador aseguró que son delanteros bastantes similares. "Con una buena envergadura, altos, fuertes, pero que juegan bien con la pelota", señaló el chileno.

Más adelante detalló: "Jiménez también es grandote, un centro delantero de los grandes, pero que con la pelota sabe mucho, sale con la pelota. No es el típico delantero que solo hace goles con la cabeza".

Estamos embarazados ������@danielabassom

La vida no puede ser mejor.

Estamos emocionados, nerviosos y ansiosos por contarles todo junto a nuestros amigos de @holamexico pic.twitter.com/3TWIfTyfcw — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) February 9, 2020

"Siempre se cree que los grandes no juegan en el futbol por esa característica. Ahí tiene México un ejemplo con Jiménez, quien se ha impuesto en un medio que debe ser el más difícil en este momento a nivel mundial que es la liga de Inglaterra. Eso es lo que hizo Lucas acá, aunque ahora queda que lo ratifique en México, que rinda, sobre todo en Ciudad de México", explicó el DT.

Basay siguió elogiando a Passerini: "No es el típico grande que no sabe. Aquí hizo goles de muy buena calidad, de muy buena factura. No es tan común la gente grande. Cuenta con calidad, técnica y a nivel internacional te cuesta jugar si no tienes cualidades".

Ambos atacantes miden 1,90cm, es cierto. Tienen un juego similar, también es cierto. Sin embargo, Raúl a la edad de Lucas (25) fichó para Benfica procedente de Atlético de Madrid por 22 millones de euros. ¿Podrá el argentino brillar en La Máquina y emigrar a Europa?

Lee También