"Me tendieron una trampa": fuertes acusaciones de Adalid Maganda tras su despido de la Comisión de Arbitraje

Las participaciones de Adalid Maganda en la Liga MX fueron discutidas por los aficionados y por los protagonistas de los diferentes equipos. Y la prueba más reciente estuvo el pasado domingo 10 de enero, donde falló en situaciones claras durante el encuentro de Toluca y Querétaro en el Nemesio Diez.

Por aquel debut en el Guard1anes 2021 fue enviado a la congeladora, pero la determinación de Arturo Brizio llegó más lejos. De acuerdo a la información que brindó ESPN en su portal web, la Comisión de Arbitraje destituyó de su cargo al colegiado, aunque parece ser que habrá mucho por recorrer...

"Fui notificado que lo quieren hacer pero el jueves se van a ver mis abogados con los de ellos", le respondió el silbante al reconocido medio de comunicación. Por otra parte, también platicó con El Universal Deportes, donde dio más detalles acerca de la decisión de la cara visible para impartir justicia dentro de la FMF.

"Me tendieron una trampa. Me llamaron Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado para decirme que revisaríamos mis videos pero en vez de ver a los árbitros me recibieron los abogados. Se me hace imperdonable que ellos se prestaran a esto. Es que según reprobré unas pruebas físicas y fallé en mi partido", agregó el árbitro en plática con dicha fuente.

Para cerrar, en la misma charla con El Universal Deportes, Adalid Maganda lanzó una fuerte denuncia. Acusó racismo por dicha determinación y además aseguró tener videos para probar que hubo instrucciones hacia los narradores de Televisa para descalificar sus actuaciones dentro de la Liga MX.

