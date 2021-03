Armando Archunida fulminó a Arturo Brizio: "No se sabe las reglas del arbitraje"

Armando Archundia es un referente dentro del arbitraje del futbol mexicano. Cada vez que opina, el exjuez deja mucha tela para cortar. En esta oportunidad, apuntó contra la gestión de su viejo colega: Arturo Brizio.

"El que más me criticaba a mí como árbitro era él, pues así como dice el dicho: 'El que se lleva que se aguante'. No se sabe las reglas, en sus mañaneras de los lunes (informe arbitral) se expone. No debe de salir a justificar a sus árbitros. Que los meta en la cancha a entrenar, a practicar. No todo se arregla con vídeos", señaló con furia para El Universal.

Por otro lado, arremetió contra el uso excesivo del VAR que se da en la Liga MX: "Estuve ahí cuando se dio el primer curso, lo recuerdo bien. Decían que el VAR debe intervenir en un error manifiesto y no se debería buscar en jugadas grises, pero ahora lo hacen hasta en las blancas".

"¿Cómo es posible que revisen una falta en el Atlas-Cruz Azul? Es falta pero no evidente. Lo de Atlético de San Luis-Pumas no lo entiendo. No hay contacto con el portero, ya lo vi por todas partes y no veo falta", agregó.

Cabe destacar el juego que despertó otra infinidad de críticas fue el de Atlético San Luis frente a Pumas, en el que anularon tres tantos del conjunto potosino.

Lee También