Dicen que las malas llegan todas juntas, y bien lo saben en Pachuca, ya que cuando apenas se estaban sacudiendo la polémica del Pocho Guzmán, un nuevo aguacero les cayó de lleno destapando un nuevo escándalo: varios miembros del plantel salieron de fiesta y chocaron.

Según reveló AS, el pasado viernes cinco jugadores juveniles tuzos, entre ellos Víctor Mora, quien jugó la Copa MX, Roberto de La Rosa y Pablo López, ambos habituales en el seleccionado menor azteca, comandaban la joda que terminó de manera violenta al verse involucrados en un accidente automovilístico.

Mora y López debieron ser intervenidos de forma quirúrgica; el primero por daño en su cadera y el segundo por daños en su muñeca, situación que la directiva del Pachuca había logrado mantener en silencio... hasta hoy.

El nombre de los dos juveniles que sufrieron el accidente no ha sido revelado, así como tampoco si han sido amonestados por el club. De momento sólo ha trascendido que De La Rosa no vio actividad en el partido más reciente de la Sub 20, por lo que se puede inferir que está bajo algún régimen de castigo.

Desde los altos mandos del Pachuca han mantenido el silencio, pero debido al destape de la polémica se espera que emitan algún comunicado en las próximas horas.

Afortunadamente el choque no fue de gran envergadura y no hay pérdida de vidas que lamentar.

