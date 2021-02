"Les dije que los amaba": Benjamín Galindo recordó su derrame cerebral en 2020

Más de un semestre atrás, precisamente el 28 de mayo pasado, Benjamín Galindo preocupó a todo el ámbito futbolístico en México. Un derrame cerebral lo colocó entre la vida y la muerte, obligándolo a pasar un tiempo hospitalizado en terapia, con operaciones de por medio, hasta conseguir el alta médica.

"El proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado. Conforme pasan los tiempos me siento mucho mejor. Sé lo que me sucedió, no es nada sencillo. Pero gracias a Dios estoy vivo y estoy bien", indicó el Maestro sobre el transcurso de su rehabilitación, durante una entrevista que le brindó recientemente a TUDN.

+ Sigue la transmisión en vivo de Puebla vs. Monterrey en Bolavip

Por las intervenciones que tuvo que pasar, el ex Chivas de Guadalajara y Cruz Azul admitió su susto: "Por supuesto que tienes miedo, sobre todo cuando te van a abrir, te van a operar. Estaba consciente y sabía lo que me iban a hacer. Realmente les dije que los amaba y que pasara lo que pasara tengo una gran mujer".

"He tenido en esos tiempos una gran confianza de toda la gente de la directiva de Earthquakes, del cuerpo técnico, que siempre me dieron esa oportunidad de no acelerarme", agregó Benjamín Galindo, dejando en claro que recibió un apoyo incondicional por parte de las autoridades del conjunto de la MLS.

Momentos que se atesoran para toda la vida, doy gracias a Dios por permitirme ver a mi gran ídolo Benja Galindo recuperándose, y su playera autografiada será un recuerdo para siempre!!!

��⚽�� pic.twitter.com/YijoFvBWZw — Juan Carlos Moreno (@jcm_elpastor) December 1, 2020

Lee También