Ex Tigres le respondió a Lionel Vangioni sobre la grandeza de Monterrey

En días donde Monterrey se juega mucho ante el América, Lionel Vangioni sacó pecho por el presente de Rayados y declaró sin dudar: "Monterrey es el más grande de México".

Las críticas al comentario no tardaron en llegar y un ex jugador de Tigres le paró el carro: "Rayados no es ni el más grande Monterrey".

No son ni los más grandes de Monterrey.. ����‍♂️ https://t.co/Z4ckwH1hEP — herculez gomez (@herculezg) December 26, 2019

Se trata de Hérculez Gómez, ahora ex futbolista que vistió la playera felina en 2014.

