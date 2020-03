Fabián Estay reveló por qué se fue del Toluca al América

Fabián Estay será siempre recordado por su primer paso por Toluca, donde consiguió dos Torneo de Verano oficiales en 1998 y 1999. Sin embargo, luego de sentir la gloria de cerca con el equipo, fue vendido al América.

La Última Palabra está explotando una sección donde las personas, desde sus casas, pueden enviar sus preguntas a distinto protagonistas. En esta oportunidad, un fanático le preguntó al exjugador chileno si se fue de los Diablos Rojos por dinero.

“No me fui por dinero. Yo no me quería ir y le pedí a la directiva que me haga un contrato por tres años. Eso no aconteció así y ya estaba prácticamente vendido. No intentaron ni siquiera negociar conmigo”, respondió Fabián.

Además, el mundialista en Francia 1998 agregó: “En ese momento no había derecho a réplica, hoy por lo menos al jugador le preguntan si quieren ir a un equipo o no”.

El comentarista de Fox Sports contó cómo fue que llegó a ponerse la azulcrema: “Primero me había comprado Curtidores, que era el equipo que había ascendido y tenía la primera opción para adquirir los jugadores de la categoría que era considerado. Y después me compró América que, cuando llegas, es muy fácil enamorarse porque es una gran institución y vestir esa camiseta es un orgullo muy grande”, culminó.

