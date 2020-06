Fassi destruyó a Osorio: "¿Tenía la capacidad para estar en ese momento?"

Luego de pasar la fase de grupos dejando en el camino a nada más ni nada menos que Alemania, uno de los cucos de los Mundiales desde tiempos históricos, la Selección de México, comandada en aquel entonces por Juan Carlos Osorio, debió verse las caras ante Brasil los octavos de final de Rusia 2018.

Sin tener el mejor de sus encuentros, El Tri cayó derrotado ante La Verdeamarelha y quedó eliminado del certamen internacional. Recibiendo un golpe más que duro, el primer equipo del combinado nacional y la afición mexicana se despidieron del país organizador de la última Copa del Mundo con más pena que gloria.

Osorio generó una gran polémica al hablar de los jugadores con los que contó en Rusia 2018 (Foto: Getty)

Despachándose contra los que fueron sus jugadores en aquel compromiso, el ahora ex DT de la Selección de México, en diálogo con ESPN, no guardó palabra alguna y generó un auténtico debate. "Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y no hubo respuesta, hubo silencio. Yo respondí: 'yo estoy preparado porque llevo 30 años trabajando para jugar contra los mejores'", afirmó el entrenador colombiano.

En diálogo con TUDN, saltando al cruce y replicando de forma contundente al hacer referencia a dichos de Osorio, Andrés Fassi, directivo de Pachuca, emitió su opinión al respecto con un alto grado de dureza. “Si de repente un entrenador le hace una pregunta a su plantel y el plantel no responde, hay que preguntarse dos cosas. Una pregunta puede ser: ¿ese grupo de jugadores tiene la capacidad para enfrentar un partido como este?", comenzó.

"También está la otra pregunta: ¿ese entrenador tiene la capacidad para estar en ese momento dirigiendo a ese equipo? Porque todo lo que es motivación y todo lo que es convencimiento al grupo de jugadores tiene que ver mucho más con el entrenador que con los jugadores”, completó el directivo de Los Tuzos apuntando directamente contra Juan Carlos.

